تامر حسني يتحدث عن ألبومه الجديد ويكشف موعد اطلاق أغنية "حبيبي تقلان"

حبايب قلبي الغاليين، الحمدلله مبسوط جداً بردود أفعالكُم على أولى أغاني ألبوم لينا معاد …..
المقص و ملكة جمال الكون، وإن شاء الله الباقي يعجبكم.
اللي عايز أقوله إن ألبوم لينا معاد فيه أغاني متصورة بطريقة الكليبات المتعارف عليها، وأغاني صورتها بطريقة خاصة اعتبرتها تطور للـ…
— Tamer Hosny (@tamerhosny) May 30, 2025
حبايب قلبي الغاليين، الحمدلله مبسوط جداً بردود أفعالكُم على أولى أغاني ألبوم لينا معاد …..
المقص و ملكة جمال الكون، وإن شاء الله الباقي يعجبكم.
اللي عايز أقوله إن ألبوم لينا معاد فيه أغاني متصورة بطريقة الكليبات المتعارف عليها، وأغاني صورتها بطريقة خاصة اعتبرتها تطور للـ…