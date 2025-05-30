تامر حسني يتحدث عن ألبومه الجديد ويكشف موعد اطلاق أغنية "حبيبي تقلان"

عبّر الفنان المصري تامي حسني، من خلال منشو كتبه في حسابه عبر منصة إكس، عن فرحه الكبير بنجاح أحدث أعماله، معلنا عن موعد إطلاق الأغنية التالية من ألبومه الجديد.



وجاء في منشور تامر حسني: "حبايب قلبي الغاليين، الحمدلله مبسوط جداً بردود أفعالكُم على أولى أغاني ألبوم لينا معاد ….. المقص و ملكة جمال الكون، وإن شاء الله الباقي يعجبكم."



وتابع: "اللي عايز أقوله إن ألبوم لينا معاد فيه أغاني متصورة بطريقة الكليبات المتعارف عليها، وأغاني صورتها بطريقة خاصة اعتبرتها تطور للـ Lyrics Video، بس بدل ما أكتب الكلام على صورة، صورت مود خاص شبه مود التراك اللي بقدمه …. بصوره في لوكيشن واحد أو ٢ بشكل مختلف عن الـ Music Video المتعارف عليه، بكون مركز على إبراز المود الموسيقي للتراك أكتر، وسميته

Mood Music Video ولكن أيضًا له فكرة خاصة."



وختم تامر حسني بالقول: "انتظروا التراك القادم من ألبوم لينا معاد بعنوان (حبيبي تقلان)، توزيع الموزع المصري العالمي علي فتح الله اليوم الساعة السادسة مساءً إن شاء الله".