جاستن بيبر في مرمى الانتقادات مجددًا... بسبب صورة مع ابنه! (صور)

تعرّض النجم العالمي جاستن بيبر لانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره سلسلة صور جديدة عبر حسابه في إنستغرام يوم الخميس، ظهرت فيها لقطات من رحلة جبلية قضاها برفقة مجموعة من أصدقائه وابنه الرضيع جاك بلوز.

في إحدى الصور، بدا بيبر (31 عاماً) وهو يحتضن طفله بحنان بينما يجلس على شرفة خشبية في أجواء طبيعية هادئة. إلا أن صورة لاحقة، التُقطت من نفس الموقع، أظهرت النجم الكندي وهو يدخّن سيجارة ملفوفة إلى جانب أحد أصدقائه، في حين لم يكن الطفل ظاهرًا في الإطار.

ورغم غياب الطفل عن تلك الصورة تحديدًا، إلا أن وجوده في المكان ذاته أثار قلق عدد من المتابعين، الذين عبّروا عن خشيتهم من احتمال تدخين بيبر بالقرب من ابنه، ما اعتبروه سلوكًا غير مسؤول قد يعرّض الطفل لمخاطر صحية.

ويُذكر أن هذه الصور تأتي بعد أيام من الظهور العلني الجريء الذي جمع بيبر بزوجته هايلي بيبر، احتفالًا بصفقتها الأخيرة التي قاربت قيمتها مليار دولار ضمن علامة التجميل "Rhode".

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من بيبر أو ممثليه بشأن الجدل الدائر حول الصور.