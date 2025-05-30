بعد عام على وفاته... دوللي بارتون تكشف سرّاً عن زوجها الراحل

كشفت أسطورة موسيقى "الكاونتري" الأميركية دوللي بارتون أنها أخفت معاناة زوجها الراحل كارل دين الصحية عن جمهورها، موضحةً أنه كان يُعاني منذ فترة طويلة قبل وفاته.

وفي مقابلة نُشرت يوم الأربعاء مع صحيفةThe Independent البريطانية، أوضحت الفنانة البالغة من العمر 78 عامًا أن زوجها توفي في 3 آذار الماضي عن عمر 82 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت بارتون، وهي من ولاية تينيسي: "أشعر بوجوده حولي. أحاول الاستمرار والمضي قدمًا، لأنني أعلم أن عليّ ذلك."

وأضافت النجمة الحائزة على عدة جوائز غرامي: "لقد كان مريضًا منذ فترة طويلة، وجزء مني يشعر بالسلام لأنه لم يعد يتألم، وأنه بات في راحة."

وتابعت بأسى: "لكن هذا لا يُخفف من وطأة الفقدان ولا من شعور الوحدة الذي يرافقه."

ويُذكر أن كارل دين، الذي نادرًا ما كان يظهر في وسائل الإعلام، عُرف بابتعاده عن الأضواء طيلة فترة زواجه من بارتون الذي دام أكثر من 55 عامًا، مما جعل علاقتهما مثالًا على الحب الهادئ والثابت بعيدًا عن صخب الشهرة.