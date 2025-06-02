فيلم "ليلو أند ستيتش" يواصل تصدّر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

واصل فيلم "ليلو أند ستيتش" Lilo & Stitch ، وهو صيغة جديدة لكن بالصور الحية من فيلم رسوم متحركة طرحته "ديزني" عام 2002، تصدُّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني، محققا 63 مليون دولار.

وبحسب تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة، حلّ ثانيا في الترتيب الجزء الأخير من سلسلة أفلام "ميشن: إمباسيبل" Mission: Impossible والذي يتولى بطولته توم كروز، مع عائدات بلغت حوالى 27 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم "كاراتيه كيد: ليدجندز" Karate Kid: Legends من إنتاج شركة "سوني" وبطولة جاكي شان، محققا 21 مليون دولار، بينما تراجع فيلم الرعب "فاينل ديستينيشن: بلودلاينز" Final Destination: Bloodlines إلى المركز الرابع محققا عائدات قدرها 10,8 ملايين دولار.

وجاء فيلم الرعب "برينغ هير باك" Bring Her Back في المركز الخامس محققا 7,1 ملايين دولار.

وفي ما يأتي بقية الأفلام التي حققت إيرادات عالية:

6. "سينرز" (5,2 ملايين دولار)

7. "ثاندربولتس" (4,8 ملايين دولار)

8. "فرندشيب" (2,6 مليون دولار)

9. "ذي لاست روديو" (2,1 مليون دولار).

10. "جاي هوب هوب أون ذي ستايدج" (940 ألف دولار).

المصدر: فرانس برس