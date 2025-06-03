في عيد ميلاده... الشامي يوجّه رسالة عفوية إلى محبيه: ما في احتفال هالسنة (صورة)

بمناسبة عيد ميلاده، وجّه النجم الشّاب الشامي رسالة عفوية ومؤثرة إلى متابعيه وذلك عبر حسابه على منصة إكس.



وجاء في رسالة الشامي: "صرت ٢٣ سنة اليوم حاسسهم ٤٠، ما في احتفال هالسنة في استراحة محارب واقعد مع حالي، عاتب حالي يمكن وازعل شوي ع كل حدا خذلني وكل حدا حاربني بضهري وافرح على كل الناس يلي معي وبقيت معي وعم تدعمني".



وأضاف الشامي: "واشكر الجمهور لانو من سنة لهلق يلي صار مجنون وسجّل اسماء الناس يلي بدي حافظ عليهم، وارسم خطة للسنة الجديدة وين بدنا نوصل وبهل سنة كل عام وانتو معي وسبب كلشي حلو بحبكم".