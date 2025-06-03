في عيد ميلاده... الشامي يوجّه رسالة عفوية إلى محبيه: ما في احتفال هالسنة (صورة)

صرت ٢٣ سنة اليوم
حاسسهم ٤٠ 😅 ، مافي احتفال هل سنة
في استراحة محارب واقعد مع حالي ، عاتب حالي يمكن
وازعل شوي ع كل حدا خذلني وكل حدا حاربني بضهري
وافرح على كل الناس يلي معي وبقيت معي وعم تدعمني
واشكر الجمهور لانو من سنة لهلق يلي صار مجنون
وسجّل اسماء الناس يلي بدي حافظ…
— Al Shami (@AlShamiMusic) June 1, 2025
صرت ٢٣ سنة اليوم
حاسسهم ٤٠ 😅 ، مافي احتفال هل سنة
في استراحة محارب واقعد مع حالي ، عاتب حالي يمكن
وازعل شوي ع كل حدا خذلني وكل حدا حاربني بضهري
وافرح على كل الناس يلي معي وبقيت معي وعم تدعمني
واشكر الجمهور لانو من سنة لهلق يلي صار مجنون
وسجّل اسماء الناس يلي بدي حافظ…