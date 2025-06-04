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"عليّ استيعاب الأمر وأحتاج إلى عناق"... نجمة شهيرة تعلن إصابتها بسرطان الثدي

فنّ
2025-06-04 | 04:20
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&quot;عليّ استيعاب الأمر وأحتاج إلى عناق&quot;... نجمة شهيرة تعلن إصابتها بسرطان الثدي
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"عليّ استيعاب الأمر وأحتاج إلى عناق"... نجمة شهيرة تعلن إصابتها بسرطان الثدي

أعلنت النجمة البريطانية الشهيرة جيسي جي (Jessie J) عن تشخيص إصابتها بسرطان الثدي في منشور عبر حسابها على انستغرام.

وقالت جيسي جي في مقطع فيديو: "السرطان مؤلم بأي شكل من الأشكال"، موضحةً أنه تم تشخيص إصابتها بالمرض مبكراً.

وكشفت المغنية الشهيرة أنها ستخضع لعملية جراحية بعد حفل Summer Ball في لندن في 15 حزيران.

وتابعت جيسي: "أنا كتاب مفتوح. يُحزنني أن يمر الكثير من الناس بتجارب مماثلة وأخرى أسوأ. هذا ما يُحزنني حقًا".

ولفتت جيسي جي إلى أن "التوقيت كان جنونيًا ولكنه جميل، ولكن بصراحة عليّ استيعاب الأمر، وأحتاج إلى عناق".

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