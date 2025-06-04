بتهمة العنصرية... انطلاق محاكمة 13 شخصا ضد نجمة عالمية

انطلقت محاكمة ثلاثة عشر فردا الأربعاء أمام القضاء الفرنسي، كانوا قد نشروا رسائل وُصفت بالعنصرية ضد مشاركة المغنية الفرنسية-المالية آية ناكامورا في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وحضر ثلاثة متهمين فقط أمام محكمة باريس الجنائية، بينما يمثَّل العشرة الآخرون بمحاميهم.

لم تكن آية ناكامورا حاضرة أو ممثلة في الجلسة.

المتهمون الثلاثة عشر الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و31 عاما، مقربون من حركة الهوية Les Natifs ("لي ناتيف" أي "الأصليون")، المنبثقة من حركة Génération identitaire ("جيل الهوية") الصغيرة (التي حُلّت عام 2021)، والمعروفة بترويجها لنظرية المؤامرة المعروفة بـ"الاستبدال الكبير".

ويُحاكم المتهمون بتهمة التحريض العلني على الكراهية أو العنف على أساس الأصل أو العرق أو الأمة أو العرق أو الدين، أو بتهمة التواطؤ في التحريض على الكراهية.

في 9 آذار 2024، بعد أن نشرت مجلة "ليكسبريس" الفرنسية خبر مشاركة المغنية في حفل افتتاح الأولمبياد، نشرت حركة "الأصليون" صورة لافتة عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد حمل اللافتة حوالى عشرة من أعضاء الحركة في جزيرة سان لويس على ضفاف نهر السين في باريس، وكُتب عليها "الأمر مستحيل يا آية، هذه باريس، وليست سوق باماكو"، في إشارة إلى أغنيتها الناجحة "دجادجا" ومسقط رأسها في مالي.

نشرت هذه الرسالة على مواقع التواصل الاجتماعي منصة "ليفر نوار" الإعلامية اليمينية المتطرفة، والمعروفة الآن باسم "فرونتيير".

ندد حساب "لي ناتيف" على "إكس" بما قال إنه "استبدال الأناقة الفرنسية بالابتذال، وإضفاء طابع إفريقي على أغانينا الشعبية، وطرد السكان الأصليين لصالح الهجرة غير الأوروبية".

بعد تلقي بلاغات في آذار 2024 من منظمتين، هما الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية (ليكرا) ومنظمة "اس او اس راسيسم" SOS Racisme، أوكلت النيابة العامة في باريس التحقيق إلى المكتب المركزي لمكافحة جرائم الكراهية على الإنترنت.

في 20 آذار، قدمت المغنية الفرنسية-المالية شكوى أيضا.

آية ناكامورا (30 عاما)، واسمها الحقيقي آية دانيوكو، نشأت في أولني سو بوا بالقرب من باريس. وهي المغنية الفرنسية الأكثر استماعا في العالم.

كان أداؤها في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في 26 تموز 2024 من أكثر اللحظات مشاهدةً في هذا الحدث.

وكالة فرانس برس