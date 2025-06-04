وفاة الفنان يوسف أبو حمد عضو فرقة "رند"

في خبر مؤلم هزّ الوسط الفني ومحبي الموسيقى اللبنانية، توفي الفنان يوسف أبو حمد، أحد الأعضاء الأساسيين في فرقة "رند"، وذلك بشكل مفاجئ، ما شكّل صدمة كبيرة لدى جمهوره وأصدقائه وزملائه في المجال.

وكان من المقرر أن يحيي الراحل حفلاً موسيقيًا مساء يوم الأربعاء برفقة شقيقتيه جمال وليلي أبو حمد في متحف الصابون – صيدا، ضمن أنشطة ثقافية تقيمها مؤسسة عودة، إلا أن الحفل قد أُلغي فور تلقي الخبر الحزين.

ويُذكر أن يوسف أبو حمد شارك مؤخرًا مع شقيقتيه في حلقة من برنامجThe Researcher على شاشة LBCI إلى جانب الدكتور عماد بو حمد، حيث استعرضوا مسيرتهم الفنية وتجربتهم الموسيقية الفريدة.

ومن المقرر أن تُقام مراسم الصلاة لراحة نفسه عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم غد الخميس، 5 أيار في كنيسة سيدة العطايا - الأشرفية، على أن يُوارى الراحل في الثرى في مدافن العائلة في كابيلا مار يوسف – حي القلعة، روم (قضاء جزين).

أما التعازي، فستُقبل قبل الدفن في صالون كنيسة سيدة العطايا بدءًا من العاشرة صباحًا، وكذلك يوم الجمعة 6 أيار في منزل العائلة في حي القلعة - روم من العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً.