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نادين الراسي في رسالة مؤثرة إلى الأمهات: "كونوا العبرة بحياة أولادكم وكونوا الدرس"

فنّ
2025-06-05 | 03:16
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نادين الراسي في رسالة مؤثرة إلى الأمهات: &quot;كونوا العبرة بحياة أولادكم وكونوا الدرس&quot;
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نادين الراسي في رسالة مؤثرة إلى الأمهات: "كونوا العبرة بحياة أولادكم وكونوا الدرس"

نشرت الممثلة نادين الراسي مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام وجهت من خلاله رسالة مؤثرة إلى جميع الأمهات.

وقالت نادين الراسي في المقطع: "رسالة قصيرة مني لكل أم، نبع الحنان، بقلها أنت مضطرة مرّات إنك هيدي الحنية تغليها وتشربي ميّتها لأنو أيام الحياة بتحطنا بمواقف لازم ناخد فيها قرارات صح، يقتضوا بهالقرارات ولادنا بعدين، ويعرفوا شو يقبلوا وشو ما يقبلوا وكيف يتصرفوا وكيف ما لازم يتصرفوا. فمرات حتى لو كان الثمن هالحنية فمعليش منغليها ومنشرب ميتها بالوقت الحاضر وبالنهاية في الله وما حدا بيتعذب عالولاد وبيقول آخ نحنا من جيبون عم نصرخ فمستعدين ننوجع كتير مش شوي كرمالن، يعني مش بأنانية كرمالن".                                   

وأرفقت نادين الراسي المقطع بعبارة: "كونوا العِبرة بحياة أولادكُم وكونوا الدّرس. صعبة توجِّع ضناك ويا وَجَع ما بعدو وَجَع. صَعبة أكيد ما الحياة صعبة وكلّ ما نِكبَر بتصعَب الإمتحانات ونَحنُ لها. عَلاماتَك عِند ربَّك ، بَسّ لَربّك . فا خود علاماتَك لو راسِب وكمِّل رَح تتعلَّم ومع الوقت بتصير إستاذ ".

 

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