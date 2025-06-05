رئيس الجمهورية منح الفنان جورج خباز وسام الاستحقاق اللبناني الفضي (صور)

منح رئيس الجمهورية جوزاف عون وسام الاستحقاق اللبناني الفضي للفنان اللبناني جورج خباز، تقديرًا لعطاءاته الفنية المميّزة وأعماله الإبداعية التي جسّدت الواقع الاجتماعي اللبناني بأبعاده الفكرية والتاريخية.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية مجموعة من الصور التي ظهر فيها الرئيس عون وهو يقلّد خباز هذا الوسام وكتب: "الرئيس عون منح الفنان جورج خباز وسام الاستحقاق اللبناني الفضي، تقديرًا لعطاءاته الفنية المميّزة، وأعماله الإبداعية التي جسّدت الواقع الاجتماعي اللبناني بأبعاده الفكرية والتاريخية".