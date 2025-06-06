سينثيا خليفة تهنّئ جورج خباز على الوسام الرئاسي وتستعيد ذكريات "عبدو وعبدو" (فيديو)

شاركت الممثلة اللبنانية سينثيا خليفة متابعيها بمجموعة صور ومقاطع فيديو من أرشيف مسلسل "عبدو وعبدو" الّذي تم عرضه عبر شاشة الـLBCI، الذي جمعها بالممثل والكاتب جورج خباز، حيث شاركت فيه وهي لا تزال في سن الـ11.

وفي منشور مؤثر، عبّرت سينثيا عن فرحتها بتكريم جورج خباز من قبل رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، وكتبت: "أنا انبسطت كتير اليوم لما عرفت انه رئيس لبنان الجديد الراقي كرّم الفنان جورج خباز" .

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وأضافت: "كنت لسة من أسبوع بفكر قد ايه الفنانين مش مقدرين عندنا . مع أنه هم راقيين جدا وشطرين جدا وضحوا جدا عشان الفن يفضل عايش مع أزمات لبنان، واجتهدوا عشان يوصلوا لبنان لأبعد الأماكن بره".

وشكرت الرئيس عون قائلةً: "خبر فرحني كتير ويا رب من جورج وغيره وغيره وغيره اللي اتكرمو برا بلدهم يتكرموا في بلدهم. شكرا للرئيس جوزيف عون على المبادرة الجميلة ناحية الفنانين".



وتابعت: "بالمناسبة جورج اعطاني أول فرصة في حياتي لما كان عندي 11 سنة وكان اسمي رولا في العمل ده ومن وقتها عرفت أنا مش عايزة أعمل أي شيئ تاني في حياتي .فشكرا يا جورج".

كما عايدت متابعيها في عيد الأضحى: "‏عيد سعيد لكل حبايبي".