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أفيخاي أدرعي يردّ على فيديو نادين الراسي: "مشكلتكم ليست معنا"

فنّ
2025-06-06 | 06:11
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أفيخاي أدرعي يردّ على فيديو نادين الراسي: &quot;مشكلتكم ليست معنا&quot;
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أفيخاي أدرعي يردّ على فيديو نادين الراسي: "مشكلتكم ليست معنا"

نشرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي مقطع فيديو عقب القصف الذي استهدف الضاحية الجنوبية في بيروت، وجّهت فيه رسالة إلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي.

وخلال حديثها، طلبت منه تصحيح عبارته، مشدّدة على أنه من المفترض أن يقول: 'إلى سكان المنطقة المحددة' بدلاً من 'إلى سكان لبنان'، لأن التعميم لا يصحّ ولا يعكس الواقع.

بدوره، ردّ أفيخاي على نادين في منشور على X كتب فيه: "تحية طيبة للسيدة نادين_الراسي، تابعت ما ورد في تصريحك الأخير، وأود أن أوضح أن كلامي لم يكن موجهًا ضد "سكان لبنان" كما فُهِم أو أُريد له أن يُفهم. نحن نفرّق، ونحن نُميّز. لم تكن لنا يومًا مشكلة مع الدولة اللبنانية، ولا مع الشعب اللبناني الكريم، ولا نملك أي مصلحة في ضرب السياحة اللبنانية أو المسّ بصورتها".

وتابع: " لكن عندما تُحاك ضدنا محاولات إرهابية واضحة، وتُستخدم أراضٍ وأطراف داخل لبنان للتآمر علينا، فهنا تصبح لدينا مشكلة لا يمكن تجاهلها."

وأضاف: " مشكلتكم، إن أردنا أن نسميها كذلك، ليست معنا. بل مع حزب إرهابي لم يتعلّم من تجارب الماضي، ولم يفكر بكم ولا بمصلحتكم، بل اختار أن يزجّكم في أزمات أنتم بغنى عنها."

وختم: "أرجو أن نتمكن جميعًا من التحدث بعقلانية، بعيدًا عن التشنج، وأن نتذكر دائمًا أن مصلحة الشعوب فوق الشعارات، وأن الكرامة لا تتجزأ."

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