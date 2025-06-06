"العب يا نشمي"... ديانا كرزون تغني للمنتخب الأردني تأهلاً لمونديال 2026 (فيديو)

غنت الفنانة الأردنية ديانا كرزون أغنية "يا نشمي" للمنتخب الوطني قبل مواجهة المنتخب العُماني ضمن تصفيات كأس العالم.

ولاقت الأغنية تفاعلاً كبيراً في الأردن، وذلك تعبيراً عن حماس المواطنين للمنتخب الوطني الّذي تمكن من التأهل رسمياً إلى مونديال 2026 في إنجاز تاريخي.

ويُذكر أن المنتخب الأردني لكرة القدم "النشامي" قد تأهل لأول مرة في تاريخه برفقة المنتخب الكوري الجنوبي.