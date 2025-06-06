النجمة العالمية بروك شيلدز تكشف: "مجوهراتي ستذهب فقط لابنتي الصغرى"... لهذا السبب!

كشفت النجمة الأميركية بروك شيلدز، بصراحة لافتة، أنها تنوي أن تترك مجوهراتها فقط لابنتها الصغرى غرير هينشي، البالغة من العمر 19 عامًا، معتبرة أنها الوحيدة التي تُقدّر قيمتها.

وقالت شيلدز، بطلة فيلم The Blue Lagoon، في مقابلة: "غرير تفهم القيمة الحقيقية للمجوهرات، بينما روان، ابنتي الكبرى، فقدت كل قطعة أهديتها لها."

وأضافت ضاحكة: "لا أستطيع أن أكرر الأمر مجددًا".

وتابعت شيلدز، البالغة من العمر 60 عامًا: "غرير تعرف الفرق بين المجوهرات الحقيقية والمزيفة، لكنها أيضًا تدرك أن الأمر لا يقتصر على الذهب والألماس، بل يشمل التاريخ والحرفية والقصص التي تحملها هذه القطع من دور المجوهرات العريقة".

ويُذكر أن بروك شيلدز أم لابنتين من زوجها الكاتب والمنتج كريس هينشي، الذي تزوجته عام 2001، وكانت قد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلادها الستين.