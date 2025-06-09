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يارا تطرح أولى أغنيات ألبومها اللبناني الجديد.. "غِلِط كتير"
فنّ
2025-06-09 | 10:40
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يارا تطرح أولى أغنيات ألبومها اللبناني الجديد.. "غِلِط كتير"
طرحت النّجمة اللبنانيّة يارا، اليوم الإثنين، أغنيتها الجديدة باللهجة اللبنانيّة بعنوان "غِلِط كتير".
وعادت يارا الى الساحة الفنية من خلال "غِلِط كتير" برسالةٍ مؤثّرة تحمل في طيّاتها الكثير من النضج والصدق.
ويحمل العمل توقيع الشاعر جيلبير أبو ناصيف، والملحن ريان برجي، أما التوزيع، والميكس، والماسترينغ فكان للمايسترو عباس صباح.
وتتحضر يارا لطرح ألبومها الجديد في الفترة المقبلة والذي من المتوقّع أن يتضمّن أغاني باللهجتَين اللبنانية والمصريّة.
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