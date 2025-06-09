عروض ترفيهية لدوجا كات وجيه بالفين وتيمز بين شوطي نهائي كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الاثنين أن مغنية الراب الأمريكية دوجا كات والمغني الكولومبي جيه بالفين والمغنية النيجيرية تيمز سيحيون عرض ما بين شوطي نهائي كأس العالم للأندية في ملعب ميتلايف في نيوجيرزي.



كما تشارك مؤسسة "غلوبال سيتيزن" الدولية وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى التوعية بالقضايا العالمية وإحداث تغييرات إيجابية في العالم وفرقة الروك البريطانية كولدبلاي في العرض الذي سيقام في 13 تموز.



وقال الفيفا "سيشرف المغني والملحن والشاعر كريس مارتن من فرقة كولدبلاي على العرض لدعم صندوق (الفيفا جلوبال سيتيزن) وهو مبادرة تهدف إلى جمع 100 مليون دولار لدعم التعليم والرياضة للأطفال حول العالم".



وتقام كأس العالم الموسعة للأندية التي ينافس فيها 32 فريقا من 14 يونيو حزيران إلى 13 يوليو تموز في الولايات المتحدة.



ويواجه إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي فريق الأهلي المصري في المباراة الافتتاحية يوم 14 حزيران في ميامي.