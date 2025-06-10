وفاة رائد موسيقى الفانك سلاي ستون عن 82 عاما

توفي سلاي ستون، رائد موسيقى الفانك ومُلهم الثورة التي شهدتها موسيقى السول في ستينيات القرن الماضي، عن عمر يناهز 82 عاماً.



وقالت عائلة ستون في بيان نقلته وكالة "فرانس برس": "نعلن بحزن عميق وفاة والدنا المحبوب، سلاي ستون، عضو فرقة سلاي آند ذي فاميلي ستون".



والراحل الذي كان يعزف على آلات موسيقية متنوّعة، كان قائد "سلاي آند ذي فاميلي ستون"، وهي فرقة روك متعددة الأعراق والثقافات.



وفي غضون خمس سنوات فقط، ترك إبداع الفرقة أثرا لا يُمحى على الموسيقى الأميركية والعالمية، بدءا من أول أغنية ناجحة لها وهي "دانس تو ذي ميوزيك" في 1967 وصولا إلى "إف يو وانت مي تو ستاي" التي تعتبر تحفة في عالم موسيقى "الريذم أند بلوز" في سبعينيات القرن الماضي.



وبالنسبة لكثيرين فإنّ الراحل كان موسيقيا عبقريا مبدعا مهد الطريق أمام العديد من النجوم من أمثال برينس، ومايلز ديفيس، وريد هوت تشيلي بيبرز، وأوت كاست.

