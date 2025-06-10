بعد رفض دعوى جاستن بالدوني المرفوعة ضدها... بليك ليفلي تخرج عن صمتها للمرة الأولى!

خرجت النجمة الشهيرة بليك ليفلي عن صمتها للمرة الأولى منذ تبرئتها من دعوى التشهير والابتزاز التي رفعها شريكها في فيلم It Ends with Us، الممثل جاستن بالدوني ضدها بقيمة 400 مليون دولار.

وقالت ليفلي في بيان عبر حسابها على انستغرام: "وقفتُ بفخر الأسبوع الماضي إلى جانب 19 منظمة متحدة في الدفاع عن حقوق المرأة في التعبير عن سلامتها".

وتابعت: " شعرتُ بالألم بسبب هذه الدعوى القضائية الانتقامية، بما في ذلك العار المُصطنع الذي يحاول تحطيمنا".

وأضافت ليفلي: "في حين رُفضت الدعوى المرفوعة ضدي، لا يملك البعض الموارد والأدلة اللازمة للرد".

وتعهدت ليفلي بأنها "ستواصل الدفاع عن حق كل امرأة في حماية نفسها، بما في ذلك سلامتها وكرامتها".

ووجهت ليفلي في ختام البيان رسالة شكر للجمهور الذي دعمها قائلةً: "مع حبي وامتناني لكم، أعرف الكثير منكم ولن أتوقف عن تقديركم ودعمكم".

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