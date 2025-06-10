عاصي الحلاني يغوص في عالم الذكاء الاصطناعي مطلقا جديده: "اشتكي لله"

أطلق الفنان عاصي الحلاني أغنيته الجديدة "اشتكي لله"، في قناته عبر منصة يوتيوب والمنصات الفنية.



والأغنية من كلمات خالد ڤيرناس، ألحان ياسر نور، وتوزيع ومكساج هاني ربيع.



وتم تنفيذ فيديو الأغنية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بإشراف المخرج عبدالفتاح إسماعيل.