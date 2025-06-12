وفاة نجم فرقة "بيتش بويز" براين ويلسن عن 82 عاما

توفي براين ويلسن، أحد مؤسسي فرقة "بيتش بويز" الأميركية، والذي ساهم في تحقيق المجموعة شهرتها، عن 82 عاما.



وجاء في البيان الذي نشرته العائلة على وسائل التواصل الاجتماعي "نعلن ببالغ الحزن والأسى وفاة والدنا الحبيب براين ويلسن. لا نجد كلمات للتعبير عن مشاعرنا الآن".



وساهم ويلسن وفرقته "بيتش بويز" في انتشار موسيقى السيرف روك مطلع الستينات.



ومن أشهر الأغاني التي قدّمتها الفرقة "سيرفن يو إس إيه" و"غود فايبريشنز" و"آي غيت اراوند" و"كوكومو".



المصدر: فرانس برس