رسالة حب كتبها جون لينون لزوجته الأولى تُطرح في مزاد في لندن (صورة)

تُعرض رسالة حب كتبها نجم فرقة البيتلز جون لينون لزوجته الأولى سينثيا باول، للبيع في مزاد قريبا، ، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".وتُقدّر قيمة هذه الرسالة، المكتوبة في نيسان 1962، بسعر يتراوح بين 30 و40 ألف جنيه إسترليني، وستُعرض في مزاد علني في التاسع من تموز في لندن.وقد صاغ جون لينون الرسالة عندما كان في سن الحادية والعشرين، بينما كانت الفرقة تُقيم في هامبورغ.وجاء في الرسالة: "أحبكِ، أحبكِ، أحبكِ، وأفتقدكِ بشدة"، قبل أن يختتم جون لينون كلامه بتلميح جنسي وأضاف "أرجوكِ انتظريني ولا تحزني، واعملي بجد".وذكر لينون في الرسالة أيضا صديقه المقرب وعازف الغيتار الأول في فرقة البيتلز ستيوارت ساتكليف بعد أيام قليلة على وفاته، قائلا إنه فكّر في زيارة خطيبته أستريد قبل أن يغير رأيه.وفي رسالته، أعرب لينون أيضا عن معارضته لخطط سينثيا في مشاركة منزل مع دوروثي رون، صديقة مكارتني آنذاك، كاتبا "لن نكون وحدنا أبدا".والتقت سينثيا باول بجون لينون خلال دراسة الفنون في ليفربول عام 1957، قبل وقت طويل من أن يصبح نجما لموسيقى الروك وتزوجا عام 1962.وانفصل لينون عن سينثيا ليتزوج يوكو أونو عام 1968.وفي عام 2005، كشفت سينثيا في كتاب سيرة ذاتية بعنوان "جون" أنها كانت تتعرض للإساءة من لينون أحيانا، لكنها ظلت مفتونة بجاذبيته.