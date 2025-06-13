وفد "مهرجان الزمن الجميل" يلتقي وزير الإعلام بول مرقص: "الدورة الثامنة برعاية وحضور رسمي"

في إطار التحضيرات المكثفة لإقامة الدورة الثامنة من "مهرجان الزمن الجميل"، زار وفد من اللجنة المنظمة مؤلف من رئيس المهرجان الدكتور هراتش سغبزريان والاعضاء سعاد قاروط العشي، احمد العشي، مي متى، ماتيلدا فرجالله، واندريه داغر معالي وزير الإعلام اللبناني المحامي بول مرقص في مكتبه، لتوجيه دعوة رسمية لحضوره ورعاية الحدث المنتظر الذي سيقام في 29 حزيران 2025 في كازينو لبنان.

وقد ساد اللقاء جو من الود والتقدير، حيث عبّر الوزير مرقص عن دعمه الكامل لهذا المهرجان الذي بات يشكّل محطة فنية وثقافية مضيئة في المشهد اللبناني والعربي، مثنيًا على الجهود المبذولة للحفاظ على التراث الفني الأصيل وتكريم رموزه.

وأكد الوزير أهمية استمرار مثل هذه المبادرات الثقافية التي تساهم في إبراز الوجه الحضاري للبنان وتعزّز من حضوره على الساحة الفنية الإقليمية، مشيدًا بالدور الذي تلعبه لجنة "الزمن الجميل" في تسليط الضوء على القامات الفنية التي أغنت الذاكرة الجماعية للأمة.

وقد تم خلال اللقاء الاتفاق على أن تقام الدورة الثامنة للمهرجان برعاية وحضور وزير الإعلام شخصيًا، في خطوة تؤكد على الشراكة بين القطاعين الرسمي والثقافي في دعم الفنون وتكريم أهلها.

ويُذكر أن مهرجان الزمن الجميل سيتم بثّه عبر شاشة الـLBCI في موعد يُحدد لاحقًا.