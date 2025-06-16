فيلم "أركو" الفرنسي يفوز بمهرجان آنسي للرسوم المتحركة

فاز فيلم الرسوم المتحركة "أركو" Arco السبت بجائزة "كريستال" الرئيسية في مهرجان آنسي الدولي لأفلام الرسوم المتحركة في فرنسا.



وأُعطيَ الفيلم الذي أخرجه الفرنسي أوغو بيانفونو وتبلغ مدته 82 دقيقة عنوان "أركو"، على اسم صبي في العاشرة آتِ من المستقبل البعيد ويرتدي عباءة بألوان قوس القزح، يخوض مجموعة مغامرات مع فتاة صغيرة من العمر نفسه تُدعى إيريس.



وعندما يفقد أركو السيطرة على رحلة الطيران الأولى له بعباءته الملونة، ويسقط في مستقبلنا القريب، تبذل إيريس قصارى جهدها لمساعدته في العودة إلى دياره.



كذلك حاز الفيلم الفرنسي القصير "ليه بوت دو لا نوي" Les Bottes de la nuit، من إخراج بيار لوك غرانجون جائزة "كريستال" وجائزة الجمهور، ويتمحور حول مغامرات طفل يواجه مخلوقات ليلية في الأدغال.



كذلك كافأت لجنة تحكيم المهرجان الذي يُعدّ أحد أبرز النشاطات في مجال الرسوم المتحركة، الفيلم الرومانسي الياباني الطويل "تشاو" والفيلم الأميركي القصير "ليه بيت" Les Bêtes.



وشملت الجوائز الأخرى المسلسل التلفزيوني "كريستو ذي سيفيلايزد باربيريان هانتينغ بارتي" Christo The Civilized Barbarian "Hunting Party" للمخرج الأميركي شادي صفدي، ومخرجتين فرنسيتين هما لولا لوفيفر عن فيلمها القصير "ناييف نيو بيتيرز، ستار فيمينين باند، يي كو سي كيو"، ولينا مارتينيز عن فيلم تخرجها "زوتروب" Zootrope.



المصدر: فرانس برس