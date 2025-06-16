فيلم "دراغون" يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

حقق فيلم "دراغون" Dragon، وهو صيغة جديدة لكن بالصور الحية من فيلم الرسوم المتحركة الشهير الصادر عام 2010، انطلاقة قوية إذ بلغت إيراداته 83,7 مليون دولار، متصدّرا بذلك شباك التذاكر في أميركا الشمالية.



وقال الخبير في شركة "فرانشايز إنترتينمنت ريسيرش" ديفيد غروس "إنها انطلاقة ممتازة لصيغة جديدة من فيلم رسوم متحركة، وهي جيدة بشكل خاص للجزء الرابع من سلسلة كهذه".



وتراجع إلى المرتبة الثانية فيلم "ليلو أند ستيتش" Lilo & Stitch الذي يشكل أيضا صيغة بالصور الحية من فيلم رسوم متحركة طرحته "ديزني" عام 2002، محققاً 15,5 مليون دولار في أسبوعه الرابع.



وحلّ ثالثا فيلم "ماتيرياليستس" Materialists محققا 12 مليون دولار في أول عطلة أسبوع له في صالات السينما.



وتراجع إلى المركز الرابع الجزء الأخير من سلسلة أفلام "ميشن: إمباسيبل" Mission: Impossible الذي يتولى بطولته توم كروز، مع عائدات بـ10,3 ملايين دولار في رابع أسبوع له.

وحلّ خامسا فيلم من عالم جون ويك هو "باليرينا" Ballerina، محققاً 9,4 ملايين دولار في ثاني أسبوع له.



وفي ما يأتي بقية الأفلام التي حققت إيرادات عالية:



6. "كاراتيه كيد: ليدجندز" (5 ملايين دولار)



7. "فاينل ديستينيشن: بلودلاينز" (3,9 ملايين دولار)



8. "ذي فينيشن سكيم" (3,1 ملايين دولار)



9. "لايف اوف تشاك" (2,1 مليون دولار).



10. "سينرز" (1,5 مليون دولار).



المصدر: فرانس برس