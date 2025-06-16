بعد صدمة وفاة شقيقها... لطيفة تؤجل طرح ألبومها الجديد

أكدت النجمة لطيفة العرفاوي تأجيل طرح ألبومها الجديد إلى موعد يحدد لاحقاً، والذي كان من المقرر صدوره الخميس المقبل، وذلك بعد تلقيها نبأ وفاة شقيقها الأكبر نور الدين، إثر أزمة قلبية مفاجئة في سريره.



وكانت لطيفة تتواجد داخل الاستوديو لوضع اللمسات الأخيرة على الألبوم حين فُجعت بخبر رحيل شقيقها، مما أدخلها في حالة من الصدمة والحزن العميق، خاصةً أن الواقعة أعادت لها مشهد فقدان والدتها الذي لم تتجاوزه بعد.



ونعت لطيفة شقيقها بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، حيث كتبت:"أخويا في ذمة الله.. الله يرحمك يا أخويا يا غالي، لسه كنت بتكلمني امبارح يا نور الدين، الله يصبرنا على فراقك، يا طيب يا غالي، يا ملاك في صفة إنسان.. الله يرحمك يا روحي ويغفر لك، في جنة النعيم بإذن الله".



والجدير ذكره أن لطيفة كانت تستعد لطرح ألبومها الجديد بالتزامن مع موسم صيف 2025، وقد شاركت جمهورها مؤخرًا في استفتاء لاختيار اسم الألبوم من بين خمس أغنيات، وسط تفاعل كبير من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.