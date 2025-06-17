قرار قضائي لصالح إليسا في الإمارات... إليكم التفاصيل

أصدرت الغرفة التجارية في محاكم دبي، بتاريخ 16 حزيران 2025، حكمًا نهائيًا لصالح الفنانة إليسا، أنهت بموجبه اتفاقية التوزيع الموقعة مع شركة وتري منذ 12 آب 2023، ومنعت الشركة من توزيع أو نشر أغنيتي "من أول دقيقة" و"أنا وبس"، وذلك بعد ثبوت التعدي على حقوق الفنانة الفنية والأدبية عبر أغنية "وبطير".هذا وألزم الحكم شركة وتري بتسليم كافة مفاتيح الوصول إلى المنصات الرقمية التي توزع عبرها الأغاني، وفصل نفسها عن قناة الفنانة على "يوتيوب".