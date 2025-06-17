بفستان أبيض شفاف... حبيبة براد بيت تخطف أنظار الجمهور مجدداً في نيويورك (صور)

خطفت إينيس دي رامون، حبيبة النجم براد بيت، الأنظار بفستان أبيض شفاف أثناء حضورها العرض الأول لفيلمه "فورمولا 1" في نيويورك يوم الاثنين الماضي.



وبدا بيت، البالغ من العمر 61 عامًا، مفتونًا برامون، التي تألقت بفستان مع فتحة صدر جريئة وتنورة بيضاء من الريش.



وارتدت رامون أيضاً حقيبة رسمية باللون الأبيض من دار شانيل، واعتدت مكياجاً خفيفاً أبرز جمال ملامحها بالإضافة إلى تسريحة الشعر المرفوع.