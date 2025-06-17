أزمة قضائية جديدة تلاحق جيرار دوبارديو... والسبب:"ملك المصورين"!

سيمثل الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو وشريكته ماغدا فافروسوفا أمام القضاء الإيطالي في موعد حُدد في تشرين الأول المقبل في قضية الاعتداء على مصور باباراتزي في وسط روما عام 2024، بعد تخلفهما عن المثول أمام قاضية في العاصمة اليوم الثلاثاء.



ويتهم رينو بارياري، وهو إيطالي يبلغ 80 عاما ويُلقب بـ"ملك المصورين"، النجم الفرنسي بالاعتداء عليه جسديا في 21 أيار 2024، لكنّ الممثل يقول إنه "تدخل للفصل بين المصور وشريكته" ماغدا فافروسوفا.



وقالت فافروسوفا لشرطة روما التي تقدمت إليها بشكوى بتهمة العنف، وفقا لمحاميتها "دفعني المصور، ولمس جذعي وصدري بذراعه ما زلت أشعر بالألم؛ لقد كان عنيفا للغاية".



وقال رينو بارياري خلال مغادرته الجلسة: "ربما يكون دوبارديو قد أفرط في الشرب، ربما لأنه كان مغرما، ربما كان يسعى إلى الترويج لنفسه".



ووفقا لروايته، فإن ماغدا فافروسوفا، شريكة الممثل، هي من حاولت منعه في البداية، ثم تدخل جيرار دوبارديو نفسه ولكمه ثلاث مرات في وجهه.



وقالت محامية دوبارديو "نظرا لعنف الموقف، سقط جيرار دوبارديو الذي تدخل بين المصور وشريكته، وانزلق عليه"، "ثم ركب الممثل الشهير وشريكته السيارة، بينما استمر المصور في إمطارهما بوابل من الصور رغم كل ما حدث".



المصدر: فرانس برس