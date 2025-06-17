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بعد أقل من أسبوع على طرحها... ناصيف زيتون يحصد نجاح أغنية "حلوة"

فنّ
2025-06-17 | 11:58
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بعد أقل من أسبوع على طرحها... ناصيف زيتون يحصد نجاح أغنية &quot;حلوة&quot;
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بعد أقل من أسبوع على طرحها... ناصيف زيتون يحصد نجاح أغنية "حلوة"

حقّق النجم العربيّ ناصيف زيتون نجاحًا جديدًا مع أحدث إصدارات ألبومه المنتظر الذي من المتوقّع أن يُبصر النور في الاسابيع القليلة المقبلة.
 
في التفاصيل، وبعد أقلّ من أسبوع على طرح أغنيته الجديدة "حلوة"، تمكّنت الأغنية من خرق لائحة الأغاني الأكثر رواجًا على "يوتيوب"، وتحوّلت الى "ترند" في أكثر من بلد عربيّ، قبل أن تُتوَّج في المرتبة الأولى ضمن قائمة الـ"Trending".
 
وتجاوزت الأغنية حاجز المليون ونصف مشاهدة على المنصّة، من دون أي ترويج مدفوع، في دليلٍ واضح على نجاح العمل وتفاعل الجمهور معه.
 
وتجدر الاشارة إلى أنّ "حلوة" هي من كلمات وألحان صلاح بلّول، وتوزيع عمر صبّاغ، وإخراج سمير سرياني، أما الإنتاج فهو لشركة T Start، التي أسّسها ناصيف زيتون لدعم الفنانين والممثّلين الشباب، وتقديم أعمال فنيّة تُواكب تطلّعات الجمهور العربي.
 
 

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