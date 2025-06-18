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توم كروز يُكرّم بجائزة أوسكار فخرية

فنّ
2025-06-18 | 02:06
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توم كروز يُكرّم بجائزة أوسكار فخرية
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توم كروز يُكرّم بجائزة أوسكار فخرية

سيحصل الممثل والمنتج الأميركي توم كروز على أوسكار فخرية قبل احتفال توزيع جوائز الأوسكار لعام 2026، وفق ما أفاد المنظمون الثلاثاء، وهي الأولى التي يحصل عليها في مسيرته في هوليوود.

وتم اختيار توم كروز لتلقي تمثال صغير لمساهماته في السينما، إلى جانب مصممة الرقص ديبي ألن ومصمم الإنتاج وين توماس.

كذلك، ستحصل دولي بارتن على جائزة جان هيرشولت الإنسانية لعملها الإنساني المستمر منذ عقود.

وحصل توم كروز على أربعة ترشيحات لجوائز الأوسكار لكنه لم يفز بأي منها، رغم تحقيقه شهرة عالمية لأدواره في أفلام "ميشن إمباسيبل" و"توب غان".

وقالت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في بيان "إن التزام توم كروز المذهل تجاه مجتمع صناعة الأفلام والتجربة المسرحية (...) ألهمنا جميعا".

وستكرّم ديبي ألن لمسيرتها المهنية التي امتدت على خمسة عقود وتضمّنت تصميم رقصات حفلات توزيع جوائز الأوسكار سبع مرات والعمل في أفلام من بينها "فورغت باريس" عام 1995.

أما وين توماس فسيكّرم على عمله الإنتاجي في أفلام مثل "مالكولم إكس" و"دو ذي رايت ثينغ"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

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