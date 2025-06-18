انهيار منزل نجم عربي راحل في القاهرة: "مكان مليان ذكريات" (صور)

تعرّض منزل الفنان الراحل نور الشريف في منطقة السيدة زينب بالعاصمة المصرية القاهرة لانهيار مفاجئ، ما أثار موجة تفاعل واسعة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل، لا سيما بعد تعليق ابنته سارة على الحادثة.

وفي أول تصريح لها، أعربت سارة عن ألمها الشديد لما حصل، مشيرةً إلى أن المنزل يحمل طابعًا عاطفيًا خاصًا للعائلة، إذ كان والدها قد سكن فيه قبل زواجه من الفنانة بوسي، وقالت: "أنا في حالة صدمة... هذا المكان مرتبط بذكريات والدي قبل بداية حياته الزوجية."

وقعت الحادثة في شارع محمد عنايت، حيث انهار مبنى سكني مكوّن من أربعة طوابق. وتدخّلت على الفور فرق الإنقاذ والدفاع المدني، التي تمكّنت من انتشال جثتين وإنقاذ 5 أشخاص من تحت الأنقاض، فيما لا تزال عمليات البحث جارية تحسّبًا لوجود مفقودين آخرين.

وتواصل السلطات المصرية جهودها لمتابعة ملابسات الحادث وضمان سلامة السكان في المنطقة، بينما تعالت الأصوات المطالبة بإعادة تقييم المباني القديمة في أحياء القاهرة التاريخية لتفادي كوارث مشابهة مستقبلاً.