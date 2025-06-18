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"بي ديدي" في قفص الاتهام... ونجوم الإنترنت يتصدرون المشهد الإعلامي

فنّ
2025-06-18 | 15:39
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&quot;بي ديدي&quot; في قفص الاتهام... ونجوم الإنترنت يتصدرون المشهد الإعلامي
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"بي ديدي" في قفص الاتهام... ونجوم الإنترنت يتصدرون المشهد الإعلامي

يتكرر مرات عدة يوميا مشهد عدد كبير من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي الذين يصورون أنفسهم بهواتفهم الذكية، وينشرون على صفحاتهم أخبارا وانطباعات شخصية وسط كاميرات المحطات التلفزيونية الإخبارية التي تحتشد أمام محكمة مانهاتن الفدرالية لتغطية محاكمة قطب موسيقى الهيب هوب بي ديدي بتهمة الاتجار بالجنس.

في كل استراحة من الجلسات، يهرع صانعو المحتوى في تيك توك وانستغرام ويوتيوب إلى الأرصفة، يثبّتون هواتفهم على حوامل ثلاثية قبل أن يبدأوا بالتصوير: يروي كل منهم بحماسة أدنى تفاصيل ما حدث في قاعة المحكمة.

في الطبقة السادس والعشرين من مبنى المحكمة، يواجه مغني الراب والمنتج عقوبة السجن مدى الحياة خلال محاكمة مطوّلة تضّمنت شهادات مروعة أحيانا عن العنف والاعتداءات الجنسية التي تعرّضوا لها من جانبه.

في الأسبوع الفائت، لاقى حضور مغني الراب الشهير كانييه ويست إلى المحكمة كمتفرج رواجا كبيرا بين هؤلاء الصحافيين والمصورين الهواة الذين يلتقطون لحظات وصول المشاهير كما لو كانوا في أسبوع الموضة.

ولا يُفاجئ الحضور القوي لهؤلاء المؤثرين في محاكمة كهذه أستاذ الصحافة في جامعة مدينة نيويورك ريس بيك.

فهو يلاحظ أن "المنافسة بينهم شرسة، فهم مضطرون باستمرار إلى إنتاج محتوى أكثر من منافسيهم. وبهذا المعنى، تُعدّ دورة الأخبار مصدرا غنيا جدا للمواد".

ويشير إلى أن "محاكمة بي ديدي تحتوي على كل مقومات قصة صحافية جيدة، ففيها جنس وعنف ومشاهير، وفوق كل ذلك، فيها هيب هوب وموسيقى".

ويفيد مركز "بيو ريسيرتش سنتر" للأبحاث بأن 17 في المئة من الأميركيين قالوا عام 2024 إنهم يتابعون الأخبار بواسطة تيك توك، مقارنةً بـ 3 في المئة فحسب عام 2020.

ويلاحظ تقرير معهد "رويترز" السنوي الصادر هذا الأسبوع أن التأثير المتزايد لمُنشئي المدونات الصوتية (بودكاست) وصنّاع المحتوى على يوتيوب وتيك توك يُضعف تأثير الصحافة التقليدية.

ويرى ريس بيك أن ظاهرة حضور المُؤثرين في محاكمة ديدي كما في الإحاطة الصحافية اليومية في البيت الأبيض، مؤشر آخر على "تراجع نفوذ" وسائل الإعلام القديمة.

وكالة فرانس برس

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الولايات المتحدة الأميركية.

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