ماغي بو غصن تسرق الأضواء بإطلالة جذابة باللون الأحمر (صور)

خطفت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن الأنظار بإطلالة جذابة باللون الأحمر.

ونشرت ماغي بو غصن مجموعة من الصور عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها بفستان طويل من دون أكمام وفتحة ساق طويلة بالإضافة إلى وشاح باللون الأحمر.

وارتدت ماغي بو غصن أيضاً قلادة وأقراط باللونين الفضي والذهبي، بالإضافة إلى حذاء بكعب عالٍ باللون البيج.

واعتمدت ماغي بو غصن في هذه الإطلالة تسريحة الشعر المرفوع والمكياج بالألوان الباردة.