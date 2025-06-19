بعد تشويق جمهورها... نانسي عجرم تطلق رسمياً فيديو كليب أغنيتها الجديدة (فيديو)

بعد مرور فترة على طرحها لأغنية "ورانا إيه"، أعلنت النجمة اللبنانية نانسي عجرم رسميًا عن إطلاق الفيديو الكليب الخاص بالأغنية، وذلك من خلال مقطع نشرته عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت نانسي قد شوقت جمهورها في الأيام الماضية من خلال لقطات مقتطفة من الكليب، ظهر فيها عدد من الراقصين الأجانب في أجواء نابضة بالحياة من شوارع البرازيل، وهم يرقصون على أنغام الأغنية ويشاركون في أدائها بحيوية لافتة.

وفي الفيديو الذي نشرته، قالت نانسي: "ورانا إيه أصبحت متاحة الآن عبر منصة يوتيوب وكل منصات الأغاني الأخرى"، قبل أن تنضم إليها مجموعة من الراقصين وهم يهتفون بحماس: "ورانا إيه!".

الجدير بالذكر أن الأغنية لاقت تفاعلًا واسعًا منذ إطلاقها، ويُتوقع أن يحظى الكليب الجديد بإقبال كبير نظرًا لأجوائه الراقصة والمبهجة.