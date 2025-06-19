جورج خباز يستعرض مراحل حياته من الطفولة حتى اليوم: "العمر كلّو غفلة عين" (صور)

نشر الفنان والمبدع اللبناني جورج خباز منشوراً مؤثراً عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، تضمن مجموعة من الصور التي وثّقت مراحل مختلفة من حياته، بدءاً من الطفولة، مروراً بمرحلة الشباب، وصولاً إلى الحاضر.

وأرفق خباز الصور بتعليق شعري معبّر جاء فيه: "بتمرق بسرعة السنين، العمر كلّو غفلة عين، ساعة شمال وساعة يمين، مش عارف بتطّلع وين."

المنشور لاقى تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، وحرص عدد كبير من نجوم لبنان على التعليق والإشادة بخباز، واصفين إيّاه بـ"المبدع" و"الملهم"، لما يتمتّع به من حس فني وإنساني عميق.