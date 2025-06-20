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بعد اتهامه بالاعتداء على رجل... النجم كريس براون يدفع ببراءته في لندن

فنّ
2025-06-20 | 11:25
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بعد اتهامه بالاعتداء على رجل... النجم كريس براون يدفع ببراءته في لندن
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بعد اتهامه بالاعتداء على رجل... النجم كريس براون يدفع ببراءته في لندن

دفع مغني موسيقى "آر أند بي" الأميركي كريس براون، صديق ريهانا السابق، ببراءته أمام محكمة في لندن يوم الجمعة من تهمة الاعتداء على شخص بملهى ليلي عام 2023.

ووصل الحبيب السابق للنجمة ريهانا، البالغ 36 عاما، قبل ساعة من بدء جلسة إلى محكمة الجنايات في ساوثوارك، واضعا نظارة ومرتديا بدلة ثلاثية القطع.

ووُجهت إلى فنان موسيقى "ار اند بي" تهمة "محاولة التسبب بجروح بالغة عن قصد" للمنتج الموسيقي أبراهام "آبي" دياو في ملهى "تايب" الليلي الراقي الكائن في حي مايفير اللندني الراقي في 19 شباط 2023.

وبعد أن أدلى براون باسمه وتاريخ ميلاده، توجه إلى القاضية قائلا: "غير مذنب سيدتي".

وكان عدد من محبي المغني حاضرين في قاعة المحكمة.

وحُدد 11 تموز موعدا لجلسة أخرى قبل بدء المحاكمة في 26 تشرين الأول 2026، وتستمر ما بين خمسة إلى سبعة أيام.

وأُوقف براون في منتصف ايار في مانشستر (شمال إنكلترا)، وأخليَ سبيله في 21 ايار بكفالة قدرها خمسة ملايين جنيه إسترليني (6,7 ملايين دولار). وكان يُواجه خطر فقدان الكفالة لو لم يحضر جلسة الجمعة.

وسُمِح له رغم ملاحقته قضائيا بإحياء الحفلات المقررة ضمن جولته الدولية التي بدأت في 8 حزيران في أمستردام. ويُحيي براون راهنا سلسلة من الحفلات في المملكة المتحدة، تقام إحداها في لندن السبت.

ووُجهت إلى فنان موسيقى "ار اند بي" تهمة "الإقدام على ضرب شخص والتسبب بجرحه وإيذائه عن قصد" في الاعتداء الذي ارتكبه عندما كان في جولة حفلات بالمملكة المتحدة.

ويُتهم براون خصوصا بضرب المنتج الموسيقي أبراهام "آبي" دياو بشكل متكرر بزجاجة في الملهى الليلي.

وأُفيد بأن دياو تعرض بعد ذلك للمطاردة واللكم والركل.

وألقت الشرطة القبض على كريس براون ليلة 13 ايار في فندق خمس نجوم في مانشستر، بعد وقت قصير من وصوله بطائرة خاصة.

وتفرض شروط تخلية براون بكفالة على الفنان أن يسلّم السلطات البريطانية جواز سفره عندما لا يكون مسافرا، والإقامة في عنوان معروف للمحكمة، وعدم الاتصال بالضحية أو زيارة الملهى الذي وقع فيه الاعتداء.

كذلك يُحاكم في هذه القضية رجل أميركي آخر هو أومولولو أكينلولو (38 عاما) بتهمة "ضرب شخص وجرحه وإيذائه عن قصد".

وكالة فرانس برس

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