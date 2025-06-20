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توقيف فنانة عربية شهيرة في الكويت... وهذه تهمتها (صورة)

فنّ
2025-06-20 | 15:21
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توقيف فنانة عربية شهيرة في الكويت... وهذه تهمتها (صورة)
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توقيف فنانة عربية شهيرة في الكويت... وهذه تهمتها (صورة)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، يوم الجمعة، عن ضبط "مواطنة" بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بغرض التعاطي، وذلك ضمن عملية نفذها قطاع الأمن الجنائي بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بحسب بيان رسمي نُشر عبر حساب الوزارة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً).

وأوضح البيان أن التوقيف تم بناءً على معلومات مؤكدة تفيد بحيازة المتهمة لمواد مخدرة، مشيرًا إلى ضبط كميات من الماريجوانا والكوكايين وعدد من المؤثرات العقلية بحوزتها.

وأكدت الوزارة أن المتهمة أحيلت إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ورغم أن البيان لم يذكر اسم الفنانة بشكل صريح، الا أن الصورة المرفقة مع المنشور تُظهر الفنانة شجون الهاجري، وهي جالسة على الأرض، مقيدة اليدين، وترتدي ملابس بسيطة، ما دفع رواد مواقع التواصل إلى تداول الخبر على نطاق واسع.
 

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