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قبيل إصدار فيلمه الجديد... براد بيت يقود سيارة فورمولا 1 وهذه التفاصيل

فنّ
2025-06-20 | 10:00
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قبيل إصدار فيلمه الجديد... براد بيت يقود سيارة فورمولا 1 وهذه التفاصيل
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قبيل إصدار فيلمه الجديد... براد بيت يقود سيارة فورمولا 1 وهذه التفاصيل

قاد الممثل براد بيت، الذي سيصدر فيلمه الجديد "فورمولا 1" خلال أيام، إحدى سيارات بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 بعد أن اختبر سيارة مكلارين في أوستن.

وأكد الفريق حامل لقب الصانعين في البطولة أن نجم هوليوود قاد سيارة مكلارين "إم.سي.إل60" طراز 2023 على الحلبة التي تقع في ولاية تكساس الأميركية.

وذكرت تقارير إعلامية أن الفريق، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، كان يجري اختبارا خاصا بمشاركة لاندو نوريس سائق الفريق في فورمولا 1 وأليكس دان سائق الفريق في منافسات فورمولا 2.

وفي تصوير الفيلم استُخدمت سيارات فورمولا 2، عدلتها مرسيدس لتبدو وكأنها سيارات الفئة الأولى، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وقال لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات، أحد منتجي الفيلم، في آذار الماضي إن بيت أظهر سرعة حقيقية في قيادة سيارات فورمولا 2.

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