في عيد الأب... ريان حركة تستذكر والدها الراحل بطريقة مؤثرة (صورة)

بالتزامن مع عيد الأب، نشرت الممثلة الشابة ريان حركة عبر خاصية الصور القصيرة على منصة إنستغرام، صورة جمعتها بوالدها الراحل.



وكتبت ريان حركة رسالة باللغة الانكليزية، مفادها: "أنا محظوظة جدًا لأنك كنت الصديق الأقرب إلي. عانقوا أهلكم وأخبروهم كم تحبونهم، كل يوم".