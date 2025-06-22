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بعد المشادة مع جاستن... هكذا ردت هايلي بيبر على شائعات انفصالهما (صور)

فنّ
2025-06-22 | 14:41
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بعد المشادة مع جاستن... هكذا ردت هايلي بيبر على شائعات انفصالهما (صور)
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بعد المشادة مع جاستن... هكذا ردت هايلي بيبر على شائعات انفصالهما (صور)

ظهرت العارضة الأميركية هايلي بيبر بكامل أناقتها مساء السبت خلال سهرة في مدينة نيويورك، ولاحظ الجميع أن خاتم زواجها عاد إلى يدها.

وكانت هايلي، البالغة من العمر 28 عامًا، قد أثارت الجدل يوم الجمعة عندما رُصدت من دون خاتم زواجها، ما زاد من التكهنات حول وجود توتر في علاقتها بزوجها المغني جاستن بيبر، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

لكن في اليوم التالي، عادت هايلي لتُظهر خاتمها الماسي الكبير، ما اعتُبر إشارة معاكسة للشائعات.

وتأتي هذه التطورات بعد تقارير أفادت بوقوع مشادة حادة بين الثنائي يوم الأحد الماضي.
 

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