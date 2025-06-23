"الارهابي لا دين له"... سيرين عبد النور تعليقًا على الهجوم على الكنيسة في دمشق: الله يخلصنا من هالشر

الحقد مقابل المحبة
القتل مقابل الحياة الابدية
الغدر مقابل الثقة
الانتقام مقابل الغفران
الحرب مقابل السلام
الشر مقابل الخير
الى متى ؟
رحمتك يا رب 🙏 #كنيسة_مار_الياس #دمشق #سيرين_عبدالنور pic.twitter.com/1MewbOOJdR
— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) June 22, 2025
الحقد مقابل المحبة
القتل مقابل الحياة الابدية
الغدر مقابل الثقة
الانتقام مقابل الغفران
الحرب مقابل السلام
الشر مقابل الخير
الى متى ؟
رحمتك يا رب 🙏 #كنيسة_مار_الياس #دمشق #سيرين_عبدالنور pic.twitter.com/1MewbOOJdR
مالك الارهابي ما قصر بكنائس مصر ولا لبنان ولا بلاد اخرى مش بس بسوريا الارهابي لا ضمير له ولا دين له ولا ينتمي لأي وطن
الله يخلصنا من هالشر كله يللي عم يتنقل من بلد لبلد 💔 https://t.co/CgkPVTHKbt
— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) June 23, 2025
مالك الارهابي ما قصر بكنائس مصر ولا لبنان ولا بلاد اخرى مش بس بسوريا الارهابي لا ضمير له ولا دين له ولا ينتمي لأي وطن
الله يخلصنا من هالشر كله يللي عم يتنقل من بلد لبلد 💔 https://t.co/CgkPVTHKbt