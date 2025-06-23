"الارهابي لا دين له"... سيرين عبد النور تعليقًا على الهجوم على الكنيسة في دمشق: الله يخلصنا من هالشر

بعد تفجير كنيسة مار الياس في منطقة الدويلعة في دمشق، عبّرت النجمة سيرين عبد النور عن غضبها واستيائها من الهجوم الإرهابي.



وعلّقت سيرين عبد النور على الأحداث الأخيرة عبر حسابها على منصة إكس، قائلة: "الحقد مقابل المحبة القتل مقابل الحياة الابدية الغدر مقابل الثقة الانتقام مقابل الغفران الحرب مقابل السلام الشر مقابل الخير الى متى ؟ رحمتك يا رب".

الحقد مقابل المحبة

القتل مقابل الحياة الابدية

الغدر مقابل الثقة

الانتقام مقابل الغفران

الحرب مقابل السلام

الشر مقابل الخير

الى متى ؟

رحمتك يا رب 🙏 #كنيسة_مار_الياس #دمشق #سيرين_عبدالنور pic.twitter.com/1MewbOOJdR — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) June 22, 2025

وتفاعلت سيرين عبد النور مع رسالة أحد متابعيها، قائلة: "الارهابي ما قصر بكنائس مصر ولا لبنان ولا بلاد اخرى مش بس بسوريا الارهابي لا ضمير له ولا دين له ولا ينتمي لأي وطن الله يخلصنا من هالشر كله يللي عم يتنقل من بلد لبلد". وتفاعلت سيرين عبد النور مع رسالة أحد متابعيها، قائلة: "الارهابي ما قصر بكنائس مصر ولا لبنان ولا بلاد اخرى مش بس بسوريا الارهابي لا ضمير له ولا دين له ولا ينتمي لأي وطن الله يخلصنا من هالشر كله يللي عم يتنقل من بلد لبلد".