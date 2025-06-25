"اللابوبو ممنوع"... مقطع فيديو لكيتي بيري يشعل مواقع التواصل: ما فعلته مع أحد المعجبين صادم!

أشعلت النجمة كيتي بيري مواقع التواصل الإجتماعي خلال حفلها في أستراليا، بعدما ظهرت وهي تُسقط دمية "لابوبو" من يد أحد المعجبين.

وظهرت بيري في مقطع فيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل وهي تسير نحو المعجبين، حاملةً صينية من بسكويت تيم تام الشهير، خلال أداء أغنية I'm Still Breathing.

وأثناء سيرها بين حاجز الجمهور، ظهر أحد المعجبين وهو يمسك بصندوق دمية "لابوبو"، فلاحظت بيري الأمر بسرعة ونظرت إلى اللعبة، ثم صفعتها فجأة من يد المعجب بميكروفونها.

وصرخت بيري قائلةً: "اللابوبو ممنوع"، قبل أن تنحني لتوزيع حلوى تيم تام على الجمهور.

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