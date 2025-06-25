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وفاة الممثلة الإيطالية ليا ماساري عن 91 عاما

فنّ
2025-06-25 | 15:38
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وفاة الممثلة الإيطالية ليا ماساري عن 91 عاما
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وفاة الممثلة الإيطالية ليا ماساري عن 91 عاما

توفيت عن 91 عاما الممثلة الإيطالية ليا ماساري، المعروفة بدوريها في فيلمي "لافينتورا" L'avventura لمايكل أنجلو أنتونيوني و"لو سوفل أو كور" le souffle au coeur للوي مال، على ما أعلنت وزيرة في الحكومة الإيطالية الأربعاء.

وأشادت وزيرة الدولة للشؤون الثقافية لوتشيا بورغونزوني بـ"ممثلة تتمتع بجاذبية لا تُقاوم وموهبة مبهرة".

وذكرت صحيفة "إل ميساجيرو" اليومية أنّ الممثلة التي يعود آخر ظهور لها على الشاشة الكبيرة إلى القرن الماضي، توفيت الاثنين في روما وأُقيمت جنازتها الثلاثاء في بلدة سوتري الواقعة شمال العاصمة الإيطالية.

وقد عملت ليا ماساري التي أدت أدوار البطولة في عدد كبير من الأفلام الشهيرة خلال ستينات القرن الفائت وسبعيناته، في بلدها الأم بقدر ما عملت في فرنسا.

وتعاونت مع مخرجين بارزين من أمثال سيرجيو ليوني وكلود سوتيه وفرانشيسكو روسي والإسباني كارلوس سورا.

وعملت ماساري التي تتميز بأدائها التعبيري والدقيق، مع ممثلين بينهم إيف مونتان، وجان بول بلموندو، وجان ماريا فولونتي، وميل فيرير، وأنتوني بيركنز، وكانت تقبل بسهولة تأدية أدوار مساعدة إذا بدا لها أنّ العمل عالي المستوى.

ولدت ليا ماساري، واسمها الحقيقي أنّا ماريا ماساتاني، في روما بتاريخ 30 حزيران 1933، وحققت نجاحا كبيرا عام 1960 مع فيلم "لافينتورا" L'avventura (إلى جانب مونيكا فيتي)، الذي يتناول قصة بحث عن شابة اختفت قبل زفافها، ويفرض رؤية مبتكرة للفن السينمائي.

وأدّت بعد عام دور البطولة في فيلم "ذي كولوسس اوف رودس" The Colossus of Rhodes لسيرجيو ليوني، وفيلم "اونا فيتا ديفيتشيله" Una vita difficile لدينو ريسي.

ومن بين الأفلام التي شاركت فيها أيضا، "لانسومي" (1964) L'insoumis لألان كافالييه مع النجم آلان ديلون الذي عملت معه أيضا في الفيلم الإيطالي "لا بريما نوتي دي كويتي " La prima notte di quiete للمخرج فاليريو زورليني عام 1972، و"لو سوفل أو كور" le souffle au coeur للوي مال عام 1971.

فنّ

الممثلة

الإيطالية

ماساري

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