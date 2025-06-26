رقص وضحك وأجواء عفوية... نانسي عجرم تنشر لحظات من كواليس أغنيتها الجديدة (فيديو)

نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع عفوية توثّق الأجواء التي رافقت تحضيرات أغنيتها الجديدة "ورانا إيه"، والتي أطلقتها مؤخرًا وسط تفاعل واسع من الجمهور.

وتنوّعت اللقطات بين مشاهد من كواليس الرقص والغناء، وصولاً إلى لحظات مرحة عاشتها نانسي مع فريق العمل. كما ظهرت في مقطع مصوّر من داخل الطائرة أثناء توجهها لتصوير الفيديو كليب، ما أضاف لمسة شخصية ومقرّبة لجمهورها.

وتؤكّد نانسي من خلال هذه اللقطات الحيّة والكواليس، إضافةً إلى أدائها المتألّق في حفلاتها المباشرة، على حضورها الفني القوي، واستمرارها في رفع اسم لبنان عاليًا في المحافل الفنية العربية والعالمية، كما اعتاد جمهورها منها.