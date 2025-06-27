"بعد حياة مشتركة لمدة 18 عاما"... نجمان فرنسيان يعلنان انفصالهما

أعلن نجما السينما الفرنسية ماريون كوتيّار وغِيّوم كانيه الجمعة انفصالهما بالتراضي في بيان أرسلته أوساطهما إلى وكالة فرانس برس.



وجاء في البيان "بعد حياة مشتركة لمدة 18 عاما، قرر ماريون كوتيّار وغِيّوم كانيه الانفصال بالتراضي. اتُخذ هذا القرار بنوايا حسنة متبادلة".



وأضاف البيان أن "ماريون كوتيّار (49 عاما) وغِيّوم كانيه (52 عاما)، و"هما والدا طفلين، يعلنان هذا القرار لتجنب أي تكهنات أو شائعات أو تفسيرات متهورة".



وأعرب النجمان عن رغبتهما في احترام خصوصيتهما، لاسيما خصوصية طفليهما.



وقد تعاونت ماريون كوتيّار، إحدى أبرز نجمات السينما الفرنسية، الحائزة جائزة أوسكار عن فيلم "لا موم" (La Vie en Rose بالنسخة العالمية) عام 2008، بانتظام مع غيوم كانيه، أحد أكثر الممثلين رواجا في السينما الفرنسية والمخرج الناجح حاليا.



من أفلام كوتيار "لي بوتي موشوار" (Little White Lies بالنسخة العالمية) سنة 2010، و"أستريكس إيه أوبليكس: لامبير دو ميليو" عام 2023، وكلاهما من إخراج غيوم كانيه.