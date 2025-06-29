"الزمن الجميل" يكرّم الممثلة إلسي فرنيني

كرّم حفل "الزمن الجميل" هذا العام الممثلة اللبنانية إلسي فرنيني، تقديراً لمسيرتها الغنية في عالم التمثيل.

وقدّمت على مدى عقود أعمالاً تركت أثراً في الدراما اللبنانية، واشتهرت بثنائيتها مع زوجها الممثل جورج شلهوب، خاصة في مسلسل "المعلمة والأستاذ".

كما تميّزت بأدوارها الهادئة والعفوية التي رسّخت مكانتها في قلوب الجمهور.

ويأتي هذا التكريم كتحية لمسيرة فنية شكّلت جزءاً من ذاكرة الشاشة اللبنانية.