أيمن زيدان... تكريم لمسيرة تُشكّل حجر أساس في الدراما السورية

كرّم حفل "الزمن الجميل" الممثل السوري أيمن زيدان، صاحب الوجه المُتعَب والموهبة الثقيلة، عن مسيرته الفنية الطويلة عبر الشاشة.

على مدى أكثر من 30 عاماً، صوته المبحوح وملامحه الصادقة رافقوا أجيال عربية عايشت أدواره من "نهاية رجل شجاع" إلى "يوميات مدير عام".

ليس مجرد ممثل، بل صانع دراما وذاكرة، عمل أمام الكاميرا ووراءها، وبقي وفيّاً لفنّه رغم تغيّر الزمن والوجوه.

تكريم زيدان ليس مجاملة، بل اعتراف مستحق بمكانة لا تُشبه سواه.