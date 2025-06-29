"اسمالله"... رامي عياش يطلق أغنيته الجديدة والجمهور يتفاعل! (فيديو)

أطلق الفنان اللبناني رامي عياش أغنيته الجديدة التي حملت عنوان "اسمالله" عبر مختلف المنصات الرقمية.

ونشر رامي عياش مقطع فيديو تضمن مقتطفاً من الفيديو كليب الخاص بالأغنية وكتب جملة باللغة الإنجليزية مفادها: "ليس إصدارًا عاديًا. هذا الإصدار فاجأني. إنه خام، وحقيقي، والآن، أخيرًا أصبح بين أيديكم".

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع مقطع الفيديو وعبروا عن إعجابهم بالأغنية الجديدة، حيث كتبت زوجة رامي عياش، مصممة الأزياء داليدا عياش: "تحفة فنية جديدة" وكتب أحدهم: "رائع كالعادة هيا بنا".