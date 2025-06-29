"مهرجاننا يركّز على المحبة والوفاء"... دكتور هراتش سغبزريان يشوّق الجمهور لمهرجان الزمن الجميل (فيديو)

شوّق دكتور هراتش سغبزريان مشاهدي الـLBCI لمهرجان الزمن الجميل بدورته الثامنة.



وفي التفاصيل، قال دكتور هراتش للإعلامية نسرين ظواهرة في حديث للـLBCI: "مهرجاننا يركّز على المحبة والوفاء، هو مهرجان الوفاء بامتياز في زمن أصبح فيه الوفاء عملة نادرة للأسف".



وشكر دكتور هراتش أهل الصحافة والإعلام عموما والـLBCI خصوصا لمواكبة مهرجان الزمن الجميل بتفاصيله.



وتحدث دكتور هراتش عن الإعلامية الراحلة ليلى رستم التي كرّمها قبل وفاتها، قائلا: "نحن مش بس فتنا عبيوتهن فتحولنا قلبهن كمان... فتت عغرفتها كرمتها بقلب بيتها".







