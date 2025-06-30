فيلم براد بيت "اف 1: ذي موفي" يتصدر سباق شباك التذاكر الأميركي

تصدّر فيلم "اف 1: ذي موفي" من بطولة النجم براد بيت شباك التذاكر في أميركا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه، محققا إيرادات بلغت 55,6 مليون دولار، وفق تقديرات المتخصصين في قطاع السينما الأحد.



وقال ديفيد أ. غروس من شركة "فرانشايز إنترتينمنت ريسيرش" إنها "افتتاحية رائعة لفيلم أصلي من نوع الدراما والحركة الرياضية"، مشيرا إلى أن فيلم السباقات هذا من إنتاج "آبل" و"وارنر براذرز" قد نال إعجاب النقاد والجمهور على حد سواء.



وتراجع فيلم "هاو تو تراين يور دراغون" إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 19,4 مليون دولار، وفق أرقام شركة "إكزبيتر ريليشنز".



وفي المركز الثالث، جاء فيلم "إيليو" مع إيرادات بلغت 10,7 ملايين دولار في الولايات المتحدة وكندا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وحقق فيلم "ميغان 2,0" انطلاقة مخيبة للآمال، إذ اكتفى بالمركز الرابع مع إيرادات بلغت 10,2 ملايين دولار.



وفي المركز الخامس، جاء فيلم "توينتي إيت ييرز ليتر" من إنتاج "كولومبيا بيكتشرز"، مع عائدات بلغت 9,7 ملايين دولار.



وفي ما يلي باقي الأعمال في قائمة الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية:



6- "ليلو أند ستيتش" (6,9 ملايين دولار).



7- "ميشن إيمباسيبل - ذي فاينل ريكونينغ" (4,2 ملايين دولار).



8- "ماتيرياليستس" (3 ملايين دولار).



9- "باليرينا" (2,1 مليون دولار).



10- "كاراتيه كيد: ليجندز" (مليون دولار).